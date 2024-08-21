وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة معالجة صرف صحى الرميلى بفوه.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأربعاء، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بفوه، والتي تخدم 81301 نسمة، بطاقة فعلية 27000 م3/ يوم، بعدد روافع 4 رئيسية (1-2–المساكن–سنديون)، بنظام الهوايات السطحية.

وذلك بحضور الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مهندس محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، محمد منصور شعير السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، الدكتور مهندس صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء المهندس عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء مهندس أمين شوقي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور حمدي عبدالنبي مدير عام المعايير والمطابقة بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس طارق الرفاعي معاون الوزير لمتابعة مشروعات المرافق، اللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة كفرالشيخ.

استمع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ كفرالشيخ، إلى شرح توضيحي عن نطاق خدمة المحطة والطاقة الفعلية لها وعدد الروافع والنظام التي تعمل به، والتوسعات الجديدة التي تضاف إلى طاقة المحطة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عنبر المولدات، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب الابتدائية وعددها 4، وأحواض الترسيب النهائية وعددها 4، و3 روافع، بالإضافة إلى تفقد مشروع توسعات محطة معالجة فوه بطاقة 20 ألف ألى 30 ألف متر/اليوم، والتي تتبع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع «مصنع حلوان للصناعات المتطورة».

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية فى نطاق عمل الوزارة، لخدمة أهالينا بمحافظة كفر الشيخ، وتهدف لتعظيم التعاون المشترك مستقبلاً، موضحاً أن زيارته اليوم، تهدف للاطمئنان على سير العمل بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، وموجها بالتنسيق والتكامل بين المشروعات الجارى تنفيذها لتعظيم الاستفادة منها فور انتهائها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أننا حريصون على ضغط معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروعات التى شارفت على الانتهاء من أجل تشغيلها ودخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها فى تلك المشروعات، موضحاً أن المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجارى تنفيذها هى أساس النجاح، حيث تهدف المتابعات الميدانية لدفع معدلات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم، وحل المشكلات وتذليل العقبات، والحفاظ على معدلات الأداء على أفضل مستوى.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد سكان مركز فوه حوالي 212 ألف نسمة، ونسبة التعداد للمحافظة 5.3%، ومساحتها 106 كم2، ونسبة المساحة للمحافظة 3%، وبها 4 وحدات محلية، و10 قرى أم، و85 توابع، بإجمالي أطوال شبكات مياه 306 كم.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة تبلغ 23 محطة، بمعالج «106 مليون م3/عام و290 ألف م3/يوم» بطاقة تصميمية «112.4 مليون م3/عام و310 ألف م3/يوم» وكمية صرف مجمعة 111.3 مليون م3/عام و304.97 ألف م3/يوم، بعدد محطات رفع 141 محطة، و3576.09 كم أطوال شبكات انحدار، و566.18 كم أطوال خطوط الطرد، بنسبة تغطية 44.6٪؜.



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