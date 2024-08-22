أضف هذه البذور لنظامك الغذائى لإنقاص وزنك والحفاظ على صحتك

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الأطعمة التى تساعد فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى، وبالتالى زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة، ومن هذه البذور بذور الكينوا، يمكنك إضافتها إلى السلطات والحساء مما يجعلها صحية للغاية، ومن المعروف أيضًا أن الكينوا تساعد فى إنقاص الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف تساعد الكينوا فى إنقاص الوزن

قد يكون إنقاص الوزن أمرًا صعبًا يجب على الشخص مراقبة نظامه الغذائى والنوم جيدًا وإدارة التوتر من بين أمور أخرى.

الكينوا عبارة عن بذرة تشبه الحبوب غنية بالبروتين مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وهذا يجعلها إضافة جيدة للنباتيين إلى جانب البروتين، وتحتوى الكينوا أيضًا على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد والمنجنيز، يمكنك إضافتها إلى السلطات والحساء والأطباق الجانبية، ما يجعلها صحية للغاية.

تحتوى الكينوا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، فهى تساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الجوع وتساعد فى الحفاظ على كتلة العضلات، وعندما تتناول أطعمة غنية بالبروتين فإنها تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول مما يقلل فى النهاية من فرص الإفراط فى تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة.

تتمتع هذه البذرة بمؤشر جلايسيمى منخفض، ما يعنى أنها تسبب ارتفاعًا تدريجيًا فى مستويات السكر فى الدم بدلاً من الارتفاع السريع، يمكن أن تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المنخفض فى إنقاص الوزن لأنها تساعد فى استقرار مستويات السكر فى الدم والأنسولين، وبالتالى تقليل فرص تخزين الدهون والمساعدة فى إطلاق الطاقة بشكل ثابت، كل هذا يمكن أن يساعدك فى التحكم فى الرغبة الشديدة فى تناول الطعام ومنع انهيار الطاقة.

تحتوى الكينوا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التى تساعد فى إضافة الحجم إلى وجباتك، وبالتالى، تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، تساعد الألياف أيضًا في الهضم، وتساعد الألياف القابلة للذوبان في الكينوا على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، وبالتالي منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يساعد الإطلاق المستمر للطاقة والشبع لفترات طويلة في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

الكينوا منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بكثافة العناصر الغذائية فيها، وهذا يعني أنه يمكنك تناول الطعام دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة مفيدة لفقدان الوزن لأنها تسمح لك بتناول كمية أكبر من الطعام مما يساعد في الحد من الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الكينوا مليئة بمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والكامبفيرول مما يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، ويمكن أن يؤثر الالتهاب المزمن على فقدان الوزن من خلال التأثير على توازن الهرمونات وزيادة تخزين الدهون.

تحافظ الألياف الموجودة في الكينوا أيضًا على صحة الأمعاء من خلال العمل كمضاد حيوى يغذى بكتيريا الأمعاء المفيدة، يمكن أن يساعد ميكروبيوم الأمعاء الصحي في تحسين جهودك في إنقاص الوزن لأنه يؤثر على كيفية معالجة جسمك للطعام وتخزين الدهون وتنظيم الشهية، عندما تتحسن صحة أمعائك، يمكن أن يحسن ذلك عملية الهضم ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية، ما يساعد في إنقاص الوزن.

الكينوا متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها في أطباق مختلفة، من السلطات إلى الحساء إلى أطباق الإفطار، ويمكن دمجها في نظام غذائي متوازن وهو أمر مهم لفقدان الوزن، إن إضافة الكينوا إلى وجباتك يمكن أن يمنحك عناصر غذائية مهمة مع الحفاظ على نظامك الغذائي وبالتالي، يقلل من إغراء تناول أطعمة غير صحية.