اليوم السابع
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وزارة التضامن تسلم عدداً من المعينات الحركية والسمعية لذوى الإعاقة بمحافظة أسيوط

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:40 ص
وزارة التضامن تسلم عدداً من المعينات الحركية والسمعية لذوى الإعاقة بمحافظة أسيوط تسليم عدداً من المعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة
كتب مدحت وهبة

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي  احتفالية كبرى، لتسليم عدد من المعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة على مستوى المحافظة  وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

 

وشهدت الاحتفالية توزيع 45 كرسيا متحركا و35 سماعة طبية للأطفال للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك فى إطار الجهود المقدمة، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة وبدعم من بنك قطر الوطني وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

وتأتي الفاعلية فى إطار التعاون المثمر بين مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومؤسسة مصر الخير للعام الثاني على التوالي، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.







وزارة التضامن المعينات الحركية والسمعية لذوي الإعاقة

تسليم كراسي متحركة لذوى الإعاقة بأسيوط

التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى



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