محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمستشفى "الشاملة" فجرا لمتابعة انتظام العمل

أسيوط -هيثم البدرى

فاجأ اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، في الرابعة فجراً العاملين بمستشفى أسيوط العام (الشاملة) بحي غرب مدينة أسيوط، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

و تفقد محافظ أسيوط، أقسام الإستقبال العام والصيدلية ووحدة العناية المركزة والأشعة التشخيصية والباطنة للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى واطمأن على مستوى الخدمة الطبية، ومدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل.

وخلال جولته التفقدية بالمستشفى، التقى المحافظ بالأطباء، موجهاً بحسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكداً استمرار المحافظة في توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها كما اطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى وتابع موقف الأدوية التي تم دعم المستشفى بها مؤخراً من شحن الأدوية التي وصلت مديرية الصحة ويتم توزيعها على المستشفيات.

وحرص المحافظ ،خلال التفقد على التحدث مع المرضى بالأقسام المختلفة والاطمئنان على صحتهم والاستماع للمواطنين المرافقين لهم والمترددين على المستشفى للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وكذلك التعرف على مطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم، مؤكداً لهم أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي داخل المحافظة.