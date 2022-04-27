محافظ أسيوط يشارك ذوى الهمم إفطارهم السنوى وتقديم كافة سبل الدعم

أسيوط – فريق المحافظات

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أكثر من 300 شخص من ذوى الهمم حفل إفطارهم السنوى، والذى أقامته مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط ، بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وبعض قيادات مديرية التضامن الاجتماعى والعمل الخيرى بالمحافظة والدكتور محمود شعلان رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر بأسيوط والعشرات من ذوى الهمم من قرى ومراكز المحافظة.

حيث عبر الأشخاص ذوى الهمم من المشاركين فى الحفل عن فرحتهم بمشاركة المحافظ إفطارهم فى شهر رمضان فيما أبدى المحافظ سعادته بلقاء أبنائه من ذوى الهمم ومشاركتهم افطارهم والاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم وذلك لتمكينهم فى المجتمع واستمع المحافظ إلى طلبات بعض الأشخاص من ذوى الهمم والتى تمثلت فى تفعيل دمجهم فى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية ومشاركتهم فى الفعاليات المختلفة بكافة القطاعات وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعياً مؤكدًا عقد لقاءات مستمرة معهم للوقوف على طلباتهم وايجاد الحلول العاجلة لها.

وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء عن دعمه الكامل للأشخاص ذوى الهمم لدمجهم فى مختلف القطاعات وخاصة التربية والتعليم والشباب والرياضة وتوفير صالات رياضية وملاعب لمساعدتهم على ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية المتنوعة وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات والمسابقات المختلفة لافتًا إلى مساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتتناسب مع احتياجاتهم فضلًا عن مساعداتهم على تسويق منتجاتهم مشيدًا بجودة المنتجات التى قام بعرضها ذوى الهمم من مستحقى المشروعات الصغيرة فى الفعاليات التى نظمتها المحافظة لافتًا إلى تنظيم العديد من الفعاليات لتوزيع المشروعات الصغيرة "أفران بوتاجاز – ماكينات خياطة" على السيدات المعيلات وذوات الهمم وفقًا للأبحاث التى يقوم بها مسئولى وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ أسيوط أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام السيدات المعيلات وذوى الهمم من الأسر الأكثر احتياجًا مع استمرار توزيع المشروعات المولدة للدخل عليهن بصفة دورية للمساهمة فى دعم وتحسين دخلهن ومستوى معيشتهن وتوفير حياة كريمة لهن طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع كما طالب المحافظ المستفيدين والمستفيدات بالجد والإجتهاد فى العمل مع الإرادة والعزيمة والتصميم على النجاح حتى يتحقق مردود هذه المبادرات والهدف منها والتمكين الاقتصادى لهن موجهًا مسئولى التضامن الاجتماعى بمتابعة المشروعات والمساعدة فى تسويق منتجاتهن كما ناشد جميع الأشخاص من ذوى الهمم بالتوجه إلى وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة لتقديم طلباتهم وشكواهم لفحصها وايجاد الحلول العاجلة لهم.



محافظ أسيوط يشارك ذوى الهمم افطارهم السنوى

حفل إفطار ذوى الهمم بأسيوط

محافظ أسيوط يشارك ذوى الهمم حفل افطارهم السنوى

الحضور من ذوى الهمم واسرهم

كلمة محافظ اسيوط بحفل إفطار ذوى الهمم

محافظ اسيوط يرحب بذوى الهمم واسرهم بحفل الأفطار

محافظ أسيوط مع ذوى الهمم بحفل افطارهم السنوى

محافظ أسيوط يرحب بذوى الهمم واسرهم