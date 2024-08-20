الصحة العالمية: 17% من الأمراض المعدية ينقلها البعوض ويسبب 700 ألف وفاة سنويا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية - بمناسبة اليوم العالمي للبعوض الذى يوافق يوم 20 أغسطس من كل عام - إن الأمراض التي ينقلها البعوض تمثل أكثر من 17% من جميع الأمراض المعدية، وتتسبب في أكثر من 700 ألف حالة وفاة سنويًا.

ويمكن أن تكون الأمراض ناجمة عن الطفيليات أو البكتيريا أو الفيروسات، وتؤدي إلى الملاريا وحمى الضنك وزيكا والحمى الصفراء وغيرها، ويمكن الوقاية من العديد من هذه الأمراض من خلال التدابير الوقائية وتعبئة المجتمع.

وأضافت المنظمة، أنه في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية، يتزايد انتشار الفيروس المسبب لحمى الضنك. فقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من أعلى مستوى تاريخي لأكثر من 6 ملايين حالة وأكثر من 7000 حالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك في أكثر من 80 دولة ومنطقة في عام 2023. تظل معظم الأماكن في أوروبا باردة جدًا بحيث لا تلائم البعوض أو الفيروس، لكن حالات حمى الضنك المستوردة كانت في ارتفاع في المنطقة الأوروبية ويبدو أن تأثير تغير المناخ يغير من طبيعة الأمراض.

وقالت، إنه يعد اليوم العالمي للبعوض فرصة لزيادة الوعي بالمخاطر التي تشكلها الأمراض التي ينقلها البعوض والجهود المستمرة لمكافحة أحد أخطر المخلوقات في العالم.

يمكن للبعوض أن ينقل أمراضًا مثل حمى شيكونجونيا وحمى الضنك وداء الفيلاريات اللمفية والتهاب الدماغ الياباني والملاريا وحمى الوادي المتصدع والحمى الصفراء وفيروس زيكا. يقتل البعوض أكثر من 600 ألف شخص كل عام، فقط من خلال نقل الملاريا، ويسبب مئات الملايين من حالات حمى الضنك والملاريا كل عام.

في السنوات الأخيرة، زاد انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض، وخاصة حمى الضنك، بشكل كبير. ومن الممكن الوقاية من العديد من هذه الأمراض من خلال التدابير الوقائية وتعبئة المجتمع.