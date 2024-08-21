نقابة النيابات والمحاكم تقرر ضم العاملين بوزارة العدل ومحكمتى القاهرة الجديدة والنقض

كتبت آية دعبس

انتهت أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم والتي اقيمت بمقر النقابة بالقاهرة بحضور تجاوز 90% من أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 125، ومشاركة لفيف من القيادات النقابية والعمالية، حيث استقرت الجمعية العمومية وبعد اكتمال النصاب القانوني علي اختيار كريم عبدالباقي رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم رسميًا وذلك بدلاً من "قائم بالأعمال" وهو ما يترتب عليه تصعيد "عبدالباقي" لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقد أصدرت الجمعية العمومية القرارات التالية :-

-1اعتماد كلمة كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، تأييد واقرار كل ما ورد بها.

2-اعتماد نشاط مجلس إدارة النقابة العامة من 1 فبراير 2022 وحتى 21 أغسطس 2024.

3-الموافقة علي اعتماد كافة قرارات مجلس إدارة النقابة الصادرة خلال الفترة من تاريخ عقد الجمعية العمومية السابقة في 26 يناير 2022 وحتى تاريخ الانعقاد الحالي في 21 أغسطس 2024 وإبراء ذمة أعضاء المجلس.

4-الموافقة علي اعتماد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية في 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 و1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 وتقرير المحاسب القانوني.

5-الموافقة علي اعتماد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للنقابة العامة عن الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 و1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 والموافقة علي الردود عن الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من جانب النقابة العامة.

6-الموافقة علي اعتماد مبلغ (1274086.74) من صندوق الخدمات كإيرادات النقابة العامة.

7-الموافقة علي ضم كلاً من العاملين بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة ومحكمة النقض إلى الجمعية العمومية للنقابة العامة وذلك لخضوعهم لذات التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة طبقًا لأحكام المادة (1) من الفقرة "و" والمادة (11) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم (213) لسنه 2017 والموافقة علي سرعة العمل علي تشكيل لجان ادارية بهذه المحاكم من جانب النقابة العامة لتسيير الاعمال بها لحين توفيق اوضاعها وضمها الي اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للنقابة العامة ولرغبة العاملين بها في ذلك وموافقة الجمعية العمومية علي ضمهم للنقابة العامة بما يخدم ويثري اعداد المنضمين للنقابة العامة وزيادة ايراداتها.

8-الموافقة وبالأجماع من جانب جميع اعضاء الجمعية العمومية علي اختيار كريم حسين محمد عبدالباقي رئيسًا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم حتى نهاية الدورة النقابية الحالية في 2026 وذلك بعد تقدم علي عبدالوهاب باستقالته في 6 مارس 2024 لظروف صحية واعتماد تلك الاستقالة بموجب محضر مجلس ادارة النقابة العامة المنعقد في 9 مارس 2024 وتطبيقًا لنص المادة 30 من قانون المنظمات النقابية العمالية في 213 لسنه 2017 فأن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف علي كافة شؤونها وكذا نص المادة 16 من لائحة النظام الاساسي الاسترشادي للنقابات العامة والصادرة بموجب قرار وزير العمل رقم 36 لسنه 2018 والمنشورة بالوقائع المصرية العدد 61 تابع في 14 مارس 2018.

9-الموافقة علي اعتماد قرار مجلس ادارة النقابة العامة في 9 مارس 2024 باختيار ممثلي النقابة العامة بالجمعية العمومية لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طبقًا لنص المادة 23 من لائحة النظام الاساسي سالفة الذكر حيث نصت :- يتولي مجلس الإدارة علي الاخص ما يلي (أ-اختيار ممثلي النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي واختيار ممثليها لعضوية مجلس ادارة الاتحاد النقابي والموافقة علي الاسماء التي تم اختيارها من جانب مجلس الادارة المنعقد في 9 مارس 2024 مع الموافقة علي ارسال خطاب بذلك الي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد اعتماد الجمعية العمومية لهذا المحضر المنوه عنه وهم : كريم حسين محمد عبدالباقي – احمد ابراهيم توفيق – علي عبدالناصر حسن – ماجد رشاد عبدالعزيز – عيد عبدالسلام محمد – احمد عبدالعظيم حسان – مصطفي محمود السيد محمود – بهاء الدين رتيب شحاتة – كريم ابراهيم ابراهيم – محمد السعيد كمال الشيخ – اماني محمد أبوالعينين – احمد عيسي عامر – محمد عبد الحكم احمد).

10- تم الموافقة علي اعتماد كافة النفقات والمصروفات التي تحملتها النقابة العامة في سبيل عقد الجمعية العمومية.

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم : ثقة الجمعية العمومية التي تمثل اعضاء النقابة العامة علي مستوي الجمهورية مسؤولية كبيرة سوف اعمل علي حملها بكل امانة وصدق واخلاص، والفترة المقبلة سوف تشهد انجازات علي مستوي الخدمات الاجتماعية المقدمة الي الزملاء، وكذلك الخدمات الأخرى التي تبحث عنها النقابة العامة بالتنسيق مع اللجان النقابية، مشيدًا بروح التعاون والتفاؤل التي سيطرت علي الجمعية العمومية وهي الروح التي سوف يستمدها مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة للعمل علي تذليل وحل كافة المشكلات وتنظيم دورات تثقيفية للأعضاء من مختلف اللجان.