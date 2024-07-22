نقابة النيابات: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمحاكم الغربية مجانا لمدة 3 أشهر

كتبت آية دعبس

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن قد جري الاتفاق مع أحد الشركات في وقت سابق لتفعيل أول واكبر برنامج رعاية صحية متكامل لخدمة اعضاء النقابة وأقاربهم من الدرجة الاولي وهو ما يتم علي مراحل وخلال فترات بينية متقاربة بما يخدم قطاع عريض من الموظفين، مؤكدًا دخول البرنامج حيز التنفيذ بالتنسيق مع اللجنة النقابية لمحاكم ونيابات الغربية.

وأضاف "عبدالباقي": الشركة المتعاقدين معها تقدم خدمات التأمين الصحي للوزارات والهيئات الحكومية منذ 2017 وعلي درجة عالية من الكفاءة والخبرة، حيث يستهدف التأمين تغطية جميع الامراض والعمليات الجراحية والأشاعات والتحاليل الطبية، وذلك بدون خطاب تحويل وبنسب خصم 50% للتأمين الطبي.

من جانبها، أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات الغربية عن فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية المتكامل بالمجان ولمدة 3 شهور للاعضاء واقاربهم من الدرجة الاولي حيث تغطي الشركة المتعاقد معها جميع انحاء الجمهورية بأكثر من 4000 طبيب و1500 معمل واشعة و1200 صيدلية و500 مستشفي وعيادة.