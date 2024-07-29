اتحاد العمال: لا صحة لوجود صراعات بين القيادات العمالية ونخطط لعقد عمومية

كتبت ــ آية دعبس

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن عميق استيائه مما يثار بمواقع التواصل الاجتماعى من شائعات وصفها بـ"المغرضة" التى تبث روح الفرقة والتشرذم بالترويج لوجود صراعات، وخلافات بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدا أن هذ الأمر عار تماما عن الصحة ويتضمن العديد من المغالطات التى لا وجود لها من الأساس.

وأكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، أن ذلك الكيان النقابى العمالي العريق والأصيل الذى يمثل عمال مصر الأوفياء، حاملى لواء الإنتاج ودافعى قاطرة التقدم لمصرنا، مؤكدا على وقوف كافة قياداته النقابية العمالية على قلب رجل واحد، واضعين نصب أعينهم صالح الحركة النقابية العمالية الأصيلة والعريقة بما يخدم ويحقق ما يطمح إليه عمال مصر الأوفياء.

وأشار مرسال، إلى أن مثل هذه الإشاعات والأخبار المغرضة الخبيثة التى تنشرها لجان إلكترونية موجهة لن تنال من وحدة صف قيادات الاتحاد العام ولا من عزيمته القوية، وإرادته الصلبة نحو عقد الجمعية العمومية للاتحاد العام.

وأهاب اتحاد العمال، بالجميع تحرى الدقة والشفافية والمصداقية فيما ينشر من أخبار تخص الاتحاد العام منعاً لإحداث اللغط والبلبة بالاوساط النقابية العمالية، آملين ان تستقى الاخبار التى تخص الاتحاد العام من مصادرها الموثوقة والمؤكدة.