نائب محافظ أسوان يتفقد الموقع المقترح لمشروع كورنيش أبوهور النوبية

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، الموقع المقترح لتنفيذ مشروع الكورنيش الجديد والمراسى السياحية بمنطقة حور محب المجاورة لقرية أبو هور بمركز نصر النوبة.

وتتطلع محافظة أسوان، لتحويل هذا المشروع الحيوى إلى معبر للأفواج السياحية المتجهة إلى المزارات الأثرية المواجهة فى الجانب الغربى ، وخاصة منطقة جبال السلسلة الأثرية ، بالإضافة إلى أنه سيصبح متنفساً ترفيهياً لأهالى القرى والمناطق المجاورة.

قال نائب محافظ أسوان، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بالمحافظة ( GIS ) تقوم حالياً بتنفيذ أعمال الرفع المساحي للبدء في أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع ، ليتم عرضها على محافظ أسوان لإعتمادها ، وتوفير الإعتمادات المالية الخاصة بها.

وأضاف المهندس عمرو لاشين، أنه سيراعى بأن يتم تنفيذ الكورنيش بشكل جمالى وحضارى متكامل لخلق متنفس حيوى للأهالى المقيمين بالمنطقة ، وأيضاً للحركة السياحية التى تتوافد عليه مستقبلاً .