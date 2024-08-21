محافظ أسوان يتفقد مستشفى المسلة والرمد ومركز الأورام

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، مستشفى المسلة التخصصى، بالإضافة إلى مستشفى الرمد ومعهد الأورام بمدينة أسوان، للاطمئنان على منظومة العمل داخل الصروح الطبية والتأكيد على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافق المحافظ فى جولته الأولى بمستشفى المسلة الدكتور أشرف حماد، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور طه جابر مدير المستشفى، فضلاً عن اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، والقيادات التنفيذية.

واستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات وأقسام المستشفى من الدكتور طه جابر، وأشاد المحافظ، بالمستوى الراقى والنموذجى والحضارى الذى شاهده داخل مختلف أقسام مستشفى المسلة التخصصى لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين المترددين بأعلى معايير الجودة العالمية ضمن جهود الطفرة النوعية للرعاية الصحية بأسوان ، مقدماً شكره لفريق العمل داخل هذا الصرح الطبى.

واستكمل المحافظ جولته، بتفقد معهد الأورام التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وكان فى استقباله الدكتورة رجاء لبيب مدير المعهد.

واستمع إسماعيل عطية، لشرح تفصيلى عن منظومة العمل داخل معهد أورام أسوان من الدكتورة رجاء لبيب ، والتى أوضحت بأن المعهد يخدم قطاع كبير من مرضى الأورام بجنوب الصعيد والمعهد يضم أحدث الأجهزه المتطورة.

وفى ختام جولته الصحية، تفقد محافظ أسوان، مستشفى الرمد، والمدرجة ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، واستمع لشرح من الدكتور تامر أحمد مدير المستشفى، حول مكونات وأقسام مستشفى الرمد، وقدم إسماعيل كمال، خالص شكره لإدارة مستشفى الرمد على المجهود الذى يتم بذله لتقديم الخدمات المتنوعة بشكل متميز وراقى للمواطن الأسوانى.



جولة لمحافظ أسوان داخل مستشفى المسلة



محافظ أسوان مع العاملين بمعهد الأورام



محافظ أسوان مع المرضى



‪محافظ أسوان ومديرة معهد الاورام



محافظ أسوان يتابع أحوال مرضى المستشفيات



محافظ أسوان يزور مستشفى الرمد