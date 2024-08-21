مكافأة ممرضة ومجازاة كاتب خلال مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أجرى الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه كل من هالة أحمد مدير إدارة التمريض والدكتور مروان دياب عضو إدارة الدعم الفنى ومتولى سعد مدير الشئون الإدارية ونشوى جلال مدير إدارة العلاقات العامة، جولة مرورية مفاجئة على 8 وحدات رعاية أولية فى نطاق 4 مراكز بالفيوم هى البندر والمركز وأبشواى ويوسف الصديق.

وبدأ وكيل الوزارة، جولته المفاجئة بالمرور على المركز الطبى بكيمان فارس، وتفقد فيه عيادة الأسنان ومكتب الصحة وفحص المقبلين على الزواج، والمعمل والصيدلية وقام بسؤال الأهالى عن رضاهم عن الخدمة وعما إذا كانت تواجهم أى مشكلات فى الحصول على الخدمة وتفقد حجرات المبادرات.

ووجه وكيل الوزارة مدير الشئون الإدارية بحصر دفاتر الحضور والإنصراف وحضر المتغيبين دون إذن لتحويلهم للشئون القانونية، كما قام وكيل الوزارة بالمرور على إدارة تنظيم الأسرة وإدارة الإعلام والتربية السكانية.

وتفقد وكيل الوزارة المركز الإقليمي للإرشاد الوراثى فى بحضور الدكتور محمد مصطفى استشارى الأطفال والمدير السابق للمركز وقام بسؤاله عن نواقص الألبان العلاجية وأفاد بأنها موجودة ولا يوجد بها نقص.

كما قام وكيل الوزارة بتفقد وحدة المندرة التابعة لمركز الفيوم وقام بتفقد غرفة التطعيمات وعيادة الأسنان ووجه بتفعيل حشو الأسنان.

وتفقد رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وتفقد وحدة سنرو القبلية التابعة لإدارة أبشواى وتفقد غرفة الملفات ووجه بنقل الكاتب وأمر بتحويله للتحقيق ونقله خارج الوحدة لوجود اخطاء فى عمله.

وتفقد وكيل الوزارة التطعيمات وتنظيم الأسرة ووجه مدير إدارة التمريض بإعادة تدريب ممرضة تنظيم الأسرة لقصور معلوماتها، كما تفقد وكيل الوزارة عيادة الادأسنان و وجد عطل فى كرسى الأسنان، ووجه بالتواصل مع مدير الإدارة الصحية وإدارة الأسنان لإصلاح العطل.

واستكمل وكيل الوزارة المرور المفاجئ بزيارة المركز الطبى بابو جنشو فى حضور الدكتو راضى رشاد مدير ادارة أبشواى الصحية وتفقد عيادة طب الأسرة و غرفة الملفات وعيادة الأسنان ووجه بإستخدام حشو الأسنان خاصة مع توافر المستلزمات.

كما تفقد وكيل الوزارة المعمل والتعقيم و رعاية الأمومة والطفولة ونادى المرأة وغرفة المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية وفحص المقبلين على الزواج.

كما تفقد تنظيم الأسرة وامر بصرف مكافأة مالية من الإدارة للممرضة صباح محمود عبد الحميد لكفاءتها العلمية وتصادف وجود فريق من إدارة الجودة بالمديرية يتابع سير العمل بالمركز.

وفى مركز يوسف الصديق واصل وكيل الوزارة جولته بالمرور المفاجئ على المركز المتميز بالشواشنة فى حضور مدير المركز ووجه بفحص دفاتر الحضور والإنصراف وتفقد البصمة فى وجود فريق من إدارة الحوكمة والتفتيش المالى و الإدارى بالمديرية وأمر بطباعة تقارير البصمة.

كما وجه وكيل الوزارة بحصر جميع العاملين بالمركز وفحص أعمالهم وكذلك فحص سجلات التردد الخاصة بالولادات و الحضانات كما قامبالمرور على وحدة الشواشنة لتفقد سير العمل بها، وتفقد عيادة الأسنان و الإستقبال و الأشعة وتنظيم الأسرة و الحضانات.

بعد ذلك تفقد وكيل الوزارة سير الأعمال بوحدة الرواشدية والموجودة باحد المنازل المستاجرة نظرا لدخول الوحدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتفقد المبادرات الرئاسية والإستقبال والطوارئ ووجد أعطال فى الميزان و الاوتوكلاف وأمر بسرعة إصلاحها.

وفى نهاية الجولة تفقد وكيل الوزارة وحدة كحك بحرى والموجودة بأحد المنازل المستاجرة نظرا لدخول الوحدة فى مبادرة حياة كريمة، وتفقد حجرة التطعيمات وتنظيم الأسرة وامر مدير إدارة التمريض بإعادة تدريب ممرضة تنظيم الأسرة، كما العيادة وقام بسؤال الطبيبة عن نسب التردد، وقام بالمرور على الصيدلية ووجد بها بعض الأصناف الزائدة ولا تستخدم فوجه بصرها وإعادة توزيعها على أماكن الإحتياج وإختتم الجولة بتفقد انتهت الجولة الوحدة الصحية بقرية كحك بحرى.

