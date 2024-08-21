محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الإسكان لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام كفرالشيخ، وذلك لمناقشة وتفقد عددًا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة.

رحب اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لجميع المشروعات القومية على أرض محافظة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مهندس محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، الدكتور مهندس صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء المهندس عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء مهندس أمين شوقي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور حمدي عبد النبي، مدير عام المعايير والمطابقة بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس طارق الرفاعي معاون الوزير لمتابعة مشروعات المرافق، اللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة كفر الشيخ.



جانب من استقبال وزير الاسكان



محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الاسكان