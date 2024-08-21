محافظ القاهرة يبحث دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

كتب سيد الخلفاوى

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، طارق فايد رئیس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بنك القاھرة لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك في مجال المشاركة المجتمعية فى جهود التنمية بمختلف المجالات بمحافظة القاهرة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة التى تتعلق بالحرف اليدوية بـ قروض متناهية الصغر وفائدة بسيطة لتوسيع أنشطتهم.

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع بنك القاهرة باعتباره أحد البنوك الوطنية العريقة التى لها العديد من الإسهامات فى أعمال التطوير التى تمت بالعاصمة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.