محافظ القاهرة: مركز معلومات شبكات المرافق يلعب دورا هاما بالمشروعات القومية

كتب سيد الخلفاوى

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة لاستعراض أهم الانجازات والمشروعات التى تمت خلال عام 2024 والموقف المالى الختامى للعام المالى 2023 / 2024.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه عام 1988هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة فى الجمهورية الجديدة بطريقة علمية تحافظ على البنية التحتية كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ، ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية و الإدارية بجميع أحياء المحافظة ، وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ، ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية ، و كبارى منطقة مدينة نصر ، وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية ، والقطار الكهربي ، والاتوبيس الترددى، وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث يعد من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافيةGIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر .

وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار الإبداعية فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.

وأشارت م. أمل محمد حنفى رئيس مركز معلومات شبكات المرافق إلى أن المركز الحاصل على شهادة الجودة يعمل به 500 موظف من بينهم استشاريين فى المساحة GIS، ومهندسين مساحة ونظم معلومات، واخصائيين وفنيين مساحة، وفنيين اكتشاف، مشيرة إلى أن الثروة التى يمتلكها المركز من البيانات مؤمنة تأمينًا كاملًا ضد الحرائق والتلف.

وأضافت رئيس مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز بفروعه الثمانية المنتشرة فى كافة مناطق القاهرة يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض ، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية إستثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة، كما يقوم المركز بعمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة ، ويتم تسليم المواطن خريطة بها الموقع الذي تم رفعه مساحيًا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة و صورة من جوجل ايرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة، كما يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية .

وأشارت م. أمل محمد حنفى إلى أن المركز ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب 11محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ، وقنا ) وجارى العمل على إنشاء مركز معلومات محافظة دمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام 2016.

ويضم مجلس إدارة المركز نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق (المياه والغاز والكهرباء والصرف الصحى) وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .