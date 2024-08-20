محافظ القاهرة: بدأنا فى تنفيذ الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتب سيد الخلفاوى

شهد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة فعاليات ملتقى شباب العاصمة للمشروعات الخضراء والذى نظمته محافظة القاهرة بمركز التنمية الشبابيه بالتجمع الأول.

بحضور، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم.منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود.خالد مسعود نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والسفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجيةوالمبادرات ، ود.أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة والمديرية.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت فى تنفيذ أعمال الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أنه تم عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة فى الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء العاصمة ، بالإضافة إلى نشر اعلانات تعريفية بالمبادرة فى الشوارع والميادين العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة فى المبادرة التى ينتهى التقديم لها نهاية الشهر الجارى من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المؤتمر يأتى ضمن جهود محافظة القاهرة فى نشر الوعى عن التحديات المناخية، والتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي كان للعاصمة الريادة في التعامل معها خلال الدورتين السابقتين حيث كان عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة القاهرة فى الدورة الأولى ٩٥٠ مشروعًا ، وفى الدورة الثانية ٩٩٠ مشروع فى كافة الفئات المستهدفة، كما فاز ٥ مشروعات من القاهرة على مستوى الجمهورية في الدورتين .

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمي تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد على اهتمام الدولة المصرية بقضية تغيير المناخ والتعامل مع البعد البيئي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف من المبادرة في الأساس هو خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي داخل جميع أحياء العاصمة في إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة ، للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف نواحي الحياة.

ودعا د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جميع الجهات ، والأفراد بالاسراع فى المشاركة فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة ، وتوفر فرص عمل، وتعمل علي ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.

وأشار السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمبادرات إلى أهمية تكوين شراكات استراتيجية وتنسيق الجهود لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ وإشراك كافة الفئات في تقديم حلول للتحديات التي تمثلها، حيث قامت المبادرة بتنفيذ برامج واسعة النطاق لبناء القدرات والتدريب بالتعاون مع كيانات وهيئات متعددة، كما توفر تلك الشراكات الدعم اللازم للمشروعات لضمان نجاحها وتوسعها واستمراريتها، لافتًا إلى قصص نجاح عدد من المشروعات الفائزة في الدورتين الأولى والثانية والتي حازت على عدد من الجوائز الدولية بما يعد انعكاس لأهمية الحلول المبتكرة التي تقدمها تلك المشروعات والإمكانات الهائلة التي تقدمها.

