ضل الطريق.. أمن الفيوم ينجح فى إعادة طفل لأحضان أسرته

فى لفتة إنسانية، نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إعادة طفل لأسرته، حيث تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من أحد المواطنين بالعثور على طفل بدائرة القسم ضل الطريق من أهله.



على الفور وبناءً على توجيهات اللواء أحمد عزت مدير الأمن، تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليته، وتم التوصل لوالدة الطفل وأفادت بخروج نجلها بدون علمها ولم يعد للمنزل وقامت بالبحث عنه ولم تتقدم ببلاغ فى ذات الشأن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفل لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

