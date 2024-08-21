"صحة الإسكندرية" تنظم ندوات توعية حول كيفية الإستخدام السليم للعدسات اللاصقة

الإسكندرية - جاكلين منير

عقد فريق عيادة القرنية بمستشفى الرمد العام بالإسكندرية، محاضرات علمية وندوات توعية و توزيع ملصقات عن كيفية الإستخدام السليم للعدسات اللاصقة ومخاطر سوء الاستخدام.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة نـدا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتور أحمد خطاب مدير المستشفى بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية وإدارة التدريب وإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية، وفي إطار الأسبوع العالمى "لحملة التوعية الخاصة بالإستخدام السليم للعدسات اللاصقة".

واستهدفت الحملة العاملين في مجال الرمد والمترددين على عدد من المستشفيات ومراكز العدسات اللاصقة ومراكز العيون والجامعات و المدارس الثانوية والنوادى العامة بمحافظة الإسكندرية.

وألقت الندوة الدكتورة سوزان صقر استشارى الرمد ومنسق الحملة بفريق عيادة القرنية بالمستشفى والتي أكدت فيها على ضرورة شراء العدسات اللاصقة من أماكن موثوقة كمراكز العيون و مراكز العدسات اللاصقة واتباع الخطوات السليمة عند استخدامها ونبهت على ضرورة التوجه للطبيب عند ظهور أعراض كزغللة أو ألم أو احمرار شديد بالعين.

كما تم عقد (Wet Lab Course) اليوم الأربعاء بمستشفى الرمد والذى حاضر فيه الدكتور علاء غيث استاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الإسكندرية عن دور العدسات الاصقة العلاجية فى علاج أمراض العيون المختلفة، والأستاذة الدكتورة "منى طلبة" استاذ الطفيليات معهد البحوث الطبية.



والتى قدمت عرض تقديمي عن صبغات الأكانثاميبا، والدكتورة سوزان صقر التي قدمت عرض تقديمى عن العدوى البكتيرية المصاحبه للعدسات اللاصقة والدكتورة نجوى حلمي الذي أكدت على دور المعمل الميكروبيولوجيا فالمسحات الميكروبيولوجي والدكتورة "أميرة نايل" التي تحدثت عن مقاومة مضادات الميكروبات في حالة التهابات القرنية.

وقال الدكتور أحمد خطاب مدير المستشفى انه يأتي أهمية أسبوع التوعية بالعدسات اللاصقة حيث تنتشر ظاهرة ارتداء العدسات اللاصقة وخاصة التجميلية -بين الفتيات في المرحلة الثانوية والجامعية - بدون المعرفة بالاستخدام السليم لها والذي قد يؤدي سوء استخدامها إلى التهابات بالقرنية وبالرغم من تلقي المريض العلاج الأمثل إلا أن الالتهابات قد تؤدي إلى عتامة شديدة بالقرنية و التصاقات بالقزحية وارتفاع ضغط العين و ضمور بالعين مما قد يؤدي للعمى بجانب التكاليف التي قد تتحملها الدولة و المريض لعلاج مثل هذه الحالات من أدوية وعمليات كترقيع القرنية.