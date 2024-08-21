رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الصيانة بكلية الطب البيطرى

القليوبية إبراهيم سالم

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة بالمدينة الجامعية بشبرا وكلية الطب البيطري بمشتهر، للاطمئنان على جاهزيتهم لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد.

واستهل "الجيزاوى"، جولته بتفقد المدينة الجامعية بشبرا، رافقه خلالها الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور محمد أنور المشرف على المدينة الجامعية بشبرا، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وتفقد رئيس الجامعة، غرف تسكين الطلاب للتأكد من جاهزيتها بكافة الاحتياجات اللازمة، وأعمال الصيانة داخل القاعات، والمطبخ، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على الانتهاء من أعمال الصيانة، وتجهيزات المدن الجامعية قبل بدء الدراسة لاستقبال الطلاب.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.

كما أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، جولة تفقدية بكلية الطب البيطري وشملت تفقد أعمال الصيانة بالمدرجات، ومعمل الأحياء المائية.

رافقه خلالها الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور حسام فؤاد وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة علي أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها بالمدرجات وقاعات المحاضرات بالكلية من خلال الإدارة العامة للمدن الجامعية (إدارة الشئون الفنية)، موجها بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة فى المواعيد المحددة.

وأكد "الجيزاوي"، على حرص إدارة الجامعة على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة، والتجديد في جميع المرافق، ورفع كفاءة المنشآت بكليات الجامعة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.