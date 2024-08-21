جامعة بنها تطلق برنامج الأنشطة الصيفية تحت شعار "هويتنا تميزنا"

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تنظيم برنامج الأنشطة الصيفية تحت شعار "هويتنا تميزنا" وهو أحد البرامج الخدمية والذي يهدف لدعم وتطوير المهارات الشابة والتوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز ابداع مصر الرقمية بجامعة بنها.

وأشار الجيزاوي، إلى أن البرنامج فرصة فريدة لاكتشاف إبداعات مجالات التكنولوجيا والفنون والثقافة المجتمعية، كما أن البرنامج يقوم على التوعية والدعم المجتمعي من خلال رفع المهارات التكنولوجية للأطفال والشباب وتوفير الاستشارات الفنية للرواد الأعمال الناشئة واستغلال الطاقات والخدمات الجامعية في الخدمات المجتمعية والترفيهية، بالإضافة لدعم الطلاب المتميزين بتسويق منتجاتهم ورفع الوعي المجتمعي بموضوعات علمية وتكنولوجية وتوفير مصدر دعم للخدمات الطلابية من خلال العائد الرمزي لبعض خدمات البرنامج ودعم السياحة الداخلية للمحافظة ومنتجاتها المحلية بتوفير منفذ بيع للمنتجات المحلية.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن فوائد المشاركة لبرنامج تميز هي اكتساب مهارات ومعرفة عملية في مجالات التكنولوجيا والفنون والعلوم مما يعزز السيرة الذاتية الأكاديمية والمهنية، واكتشاف قوه التعلم المشترك من خلال استكشاف الروابط بين التكنولوجيا والفنون والعلوم، تطوير الثقة في النفس والابداع ومهارات حل المشكلات والقيادة من خلال المشاريع العملية والمشاركة المجتمعية، الاتصال بأشخاص مشتركة في الاهتمامات ومحترفين في المجال وخبراء مما يوسع شبكة المعارف الشخصية وفتح ابواب للتعاون في المستقبل.

وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج يتضمن ورش عمل وعروض موسيقية ومعارض فنية، كما يتضمن توعية تكنولوجية، وأماكن للعمل الحر ودورات تدريبية مكثفة وحلقات توجيه وبناء المهارات الشخصية والمهنية محور ثقافي يتضمن معسكرات كشفيه وتوعية مجتمعية ومنافذ لبيع المنتجات المحلية.