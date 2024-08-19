وفد "التنمية وتطوير المدن" يتابع المشروعات القومية للمرافق بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

استقبل الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، المهندس أشرف فتحى محمود مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة والوفد المرافق له الدكتور محمد أسامة والمهندس محمد الجمل والمهندس محمد عبد الوهاب بزيارة تفقدية لمدينة دمياط الجديدة، وتم عرض مشروعات المرافق ومناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية والمعوقات التى تعوق التنفيذ لوضع حلول لها.

كما تفقدوا محطة مياه الشرب والمأخذ على نهر النيل والتى تعمل بطاقة (173م3/يوم) والجارى إعادة رفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى والتى بلغت نسبة التنفيذ (90٪) بتكلفة اجمالية (73) مليون جنيه وأعمال التشغيل والصيانة بالمحطة كذلك اعمال التحكم بنظام الإسكادا والمعمل الخاص بالمحطة وتطوير خطوط السحب والماخذ على نهر النيل.

وتفقدوا محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المنطقة الصناعية والتى تعمل بطاقة (50 ألف م3/يوم) والجارى الإعداد لإعادة التأهيل ورفع القدرة الاستيعابية لتصبح (75 ألف م3/يوم) وتحويل نظام المعالجة من المعالجة الثنائية إلى معالجة ثلاثية.

وأشاد المهندس اشرف فتحى مساعد نائب رئيس الهيئة بالمجهود المبذول بالمدينة مؤكدا مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق اكبر قدر من التنمية المستدامة للمدينة.

وذلك فى اطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية والمرافق بالمدن الجديدة.