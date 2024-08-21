تسجيل رغبات الطلاب بمعامل جامعة سوهاج وتقديم تسهيلات لذوى الهمم

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، معامل مكتب التنسيق بالجامعة والتي شهدت في ثاني أيام التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2024/2025 إقبالا كثيفاً من طلاب الثانوية العامة، وقال إنه تم تشكيل لجان للإجابة على استفسارات الطلاب، كما تم تجهيز معامل مكيفة لضمان راحتهم، وإنشاء مسارات دخول وخروج لتفادي الازدحام، إضافة إلى توفير مظلات لحمايتهم من حرارة الشمس.

وأوضح النعماني أن التسجيل للرغبات متاح إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من يوم الثلاثاء 20 أغسطس حتى السبت 24 أغسطس الجاري، موجهاً بضرورة اطلاع الطلاب على الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة، لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.

وقال رئيس الجامعة إنه تم تشكيل فرق متكاملة لتقديم المشورة ألاكاديمية أثناء التنسيق الإلكتروني للطلاب ذوي الإعاقة، وتعريفهم بنظام الدراسة الجامعية والخدمات التي تقدمها الجامعة لهم عند الالتحاق والقبول بكليات الجامعة، وفق القواعد والضوابط التي حددها المجلس الأعلي للجامعات.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بالجامعة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وذلك وفقاً للحد الأدنى المحدد: 265 درجة لشعبة العلمي و230 درجة للشعبة الأدبية.

وذكر الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، أن المركز قام بتقديم ملفات الطلاب الصم الجدد لشئون طلاب كلية التربية النوعية لإلتحاقهم بها، حيث استقبل المركز الطلاب الصم وذويهم، وتم إستلام ملفاتهم ومراجعتها، مضيفاً أن المركز قام أيضاً بعملية التنسيق للطلاب المكفوفين من مدرسة النور للمكفوفين وإختيار الرغبات لهم، مؤكداً على أن دور المركز لا يتوقف على التنسيق للطلاب واختيار الرغبات لهم، ولكنه أيضاً يقوم بتوجيه الطلاب وإرشادهم إلى الكليات والأقسام المختلفة.

وقال الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، إن الجامعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات والمشورة الأكاديمية لطلاب الدمج في المرحلة الثانوية، للتسجيل بالكليات التى تتفق ونوع الإعاقة، مؤكداً على دور الجامعة بمختلف وحداتها في تقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة سواء الدعم المادي والنفسي والأجهزة التعويضية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم وذويهم ومنحهم الفرصة الكاملة في إستكمال مراحل التعليم الجامعي.

والجدير بالذكر أن المعامل المركزية التى تم تخصيصها بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني تضم (معمل نادي التكنولوجيا "المعمل التجاري سابقا"، معامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري، ومعامل الحاسب الآلي بالمبنى الأكاديمي بكلية الطب".



اعمال التنسيق بالجامعة



أعمال التنسيق بالجامعة



رئيس الجامعة إحدى الطالبات



رئيس الجامعة مع طالب بالتنسيق



رئيس الجامعة مع طالبة بمكتب التنسيق