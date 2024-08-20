تعرف على مستشفى الحروق بجامعة سوهاج على مساحة 10 الآف متر وسعة 100 سرير

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية في كافة المجالات وخاصة في القطاع الصحى الذى يشهد تطروا سريعا ومتميزا تنفيد لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتضح هذا من خلال إنشاء اول مستشفى متخصص في الحروق بجامعة سوهاج، وإنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق علي ارض جامعة سوهاج الجديدة سيكون صرح علاجي بحثي تأهيلي، ويأتي تطبيقاً لاستراتيجية الجامعة في بناء نظام صحي و استكمالاً للمنظومة الطبية والعلاجية لمستشفياتها الجامعية، وذلك وفقاً لأحدث النظم والمعايير الطبية العالمية .

ومستشفى الحروق تعد نقلة نوعية حيث أنها الأولى من نوعها في إقليم الصعيد، وسوف يخدم محافظات الوجه القبلي وصعيد مصر، من خلال مساهمته في علاج المزيد من مصابي الحروق بالمجان، و تقديم رعاية طبية شاملة لهك خلال فترة العلاج، مما يسهم في معدلات الشفاء وتعافيهم، وذلك من خلال كوادر عالية الكفاءة في المجال الطبي والتمريضي والدعم النفسي.

واليوم السابع يقدم اهم المعلومات عن مستشفى سوهاج الجامعى الجديد الذى سوف يتم إقامته على أرض محافظة سوهاج، تعرف عليه من خلال المعلومات التالية –

1 – أسم المستشفى مستشفى الحروق بجامعة سوهاج.

2 - مبني المستشفى سيقام علي مساحة 10 آلاف متر بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات بمدينة سوهاج الجديدة.

3 - المستشفى سوف يعمل بسعة اجمالية 100 سرير، منهم 30 سرير عناية مركزه و 70 سرير إقامة مرضي.

4 - المستشفى سوف يضم قسم طوارئ ووحدة فحص، قسم غيارات الحروق، وحدة علاج طبيعي، 4 غرف عمليات.

5 – المستشفى سوف يضم قسم خاص بالمعامل( كيمياء- صناعة- أخذ عينات- هيماتولوجي)، العيادات الخارجية إلى جانب بنك الدم، الأقسام الإدارية، قاعة للاجتماعات واللقاءات العلمية، الصيدلية، المغسلة وغرف التعقيم.