رئيس المجلس القومي للطفولة تكرم "فريدة" سفيرة الطفولة فى مجال الإلقاء

كتب وليد عبد السلام

كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الإثنين، الطفلة "فريدة محمد مجدي" ذات ال 12 عامًا سفيره الطفوله فى مجال الالقاء وكتابة القصة القصيرة، وذلك بحضور السيد عمر حجازي عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشادت "السنباطي" بموهبة الطفلة "فريدة" ابنة المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدة على أنها من النماذج الموهوبة والمتميزة برغم صغر سنها في كتابة القصص والشعر وإلقائه، موجهة الشكر إلى أسرتها بشكل عام والتي عملت على تنمية هذه الموهبة الفريدة، والى والدتها بصفة خاصة والتي عملت على زرع روح المعرفة والثقافة بداخلها وتطوير موهبتها.

وقامت رئيسة المجلس بتنصيبها سفيرة من سفراء المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي"، ووجهت بانضمامها إلى الأنشطة والفاعليات التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، واهدتها عددًا من الهدايا العينية تحفيزًا لها.

ومن جانبها أعربت "فريدة" عن بالغ سعادتها لتكريمها ومقابلة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس ولتنصيبها سفيرة من سفراء "دوَي"، حيث قامت "فريدة" بإهداء الدكتورة سحر السنباطي أخر مؤلفاتها وهي كتيب نبتة مصرية والذي يتناول قضايا الطفولة والمبادرات التي اطلقها المجلس والخاصة بـ تمكين الأطفال، هذا وقد صدر لها عدة مؤلفات كـ "مصر بعيون طفلة" والي تناول المشروعات القومية الحديثة والجمهورية الجديدة، و "أنت قدوة" والذي يتناول الشخصيات المصرية المؤثرة، و "حكايات فريدة" وهو مجموعة قصصية، و "كنز" والذي يتحدث عن القصص الملهمة لذوي الهمم.