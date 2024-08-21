التحريات : نوم سائق السيارة النقل وراء تصادم 22 سيارة بالطريق الدائرى

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات المباحث لواقعة حادث الطريق الدائرى، أن نوم سائق السيارة النقل ثم دوران السيارة منه ثم انقلابها أدى الى اصطدام 22 سيارة ملاكى وميكروباص ونقل وأجرة به أثناء توقفه فى موقع الحادث ونتج عنها وقوع مصابين وتهشم السيارات بالكامل، وقام رجال المباحث بالتحفظ على سائق السيارة النقل ليتم التحقيق معه.

وانتهت أوناش المرور من رفع حطام حادث سيارات الطريق الدائرى وسط سيولة مرورية أمام حركة المركبات مع مراقبة غرف عمليات المرور للحالة المرورية على الطريق.

وكان ارتفع عدد المصابين بحادث سيارات بالدائرى لـ 25 مصاب وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى المستشفى وسط انتشار الخدمات المرورية لرفع آثار الحادث.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحرياتهم حول واقعة حادث تصادم سيارات بالطريق الدائرى، كما يتم الاستماع لأقوال شهود العيان وأصحاب السيارات التى تهمشت فى الحادث لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكان مجموعة من السائقين أصيبوا فى حادث تصادم سيارات أعلى الطريق الدائرى، وانتقلت سيارات الاسعاف والمرور الى مكان البلاغ ويتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة المركبات.

تلقت أجهزة الامن بلاغاً يفيد بوقوع حادث مرورى ، ووجود مصابين أعلى الطريق الدائرى ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ .

وكشف الفحص المبدئى ،تصادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء “ رمال”، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلها سيارة نقل دهست سيارات أعلى الطريق.