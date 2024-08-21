أوناش المرور تنتهى من رفع حطام حادث تصادم 12 سيارة بالطريق الدائرى

كتب عبد الرحمن سيد

انتهت أوناش المرور من رفع حطام حادث سيارات الطريق الدائرى وسط سيولة مرورية أمام حركة المركبات مع مراقبة غرف عمليات المرور للحالة المرورية على الطريق.

وارتفع عدد المصابين بحادث 12 سيارة بالدائرى لـ20 مصابا وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وسط انتشار الخدمات المرورية لرفع آثار الحادث.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحرياتهم حول واقعة حادث تصادم 12 سيارة بالطريق الدائرى كما يتم الاستماع لأقوال شهود العيان وأصحاب السيارات التى تهمشت فى الحادث لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكان مجموعة من السائقين أصيبوا فى حادث تصادم 12 سيارة أعلى الطريق الدائرى ، وانتقلت سيارات الاسعاف والمرور الى مكان البلاغ ويتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة المركبات.

تلقت أجهزة الامن بلاغاً يفيد بوقوع حادث مرورى ، ووجود مصابين أعلى الطريق الدائرى ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى ،تصادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلها سيارة نقل دهست 11 سيارة أعلى الطريق .