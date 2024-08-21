حادث الدائري اليوم.. عرض السائق المتسبب على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

قررت جهات التحقيق المختصة، عرض سائق سيارة النقل الثقيل "تريلا"، المتسبب في وقوع حادث الدائري اليوم وتصادم 12 سيارة أعلي الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة 24 مواطنا وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، علي مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمه.

ومن المقرر أن يقوم المختصين بالمصلحة بسحب عينة من دم السائق لمعرفة وجود أي مواد مخدره بالدم والقيادة تحت تأثيرها من عدمه.

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة كانت متوقفة على الطريق الدائري ما أدي لتوقف عدد من السيارات وجاءت سيارة مسرعة واصطدمت بالسيارات المتوقفة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم عدد من السيارات، صباح اليوم الأربعاء، في محيط ميدان الرماية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 24 مواطنا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل «مصابين إثنين» إلى مستشفى الهرم، ونقل 11 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.