الأقصر تعلن دعم 4990 مشروعا تجاريا وصناعيا وزراعيا ضمن مبادرة مشروعك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت ميرفت سيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية "مشروعك" بمحافظة الأقصر، عن إجمالي عدد المشروعات بالمحافظة منذ انطلاق - المبادرة فى شهر مارس من العام 2015، وحتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي، حيث وصلت إلى 4990 مشروع تتنوع ما بين تجارى وصناعى وخدمى وزراعى.

وأضافت مدير مبادرة مشروعك بالأقصر، في بيان صحفى، إن قيمة هذه المشروعات وصل إلى 1137787365 جنيه، ووفرت أكثر من 13866 فرصة عمل بمحافظة الأقصر، مؤكدةً على أن ذلك يأتي بفضل التيسيرات والتسهيلات المقدمة من خلال وزارة التنمية المحلية، وكذلك بفضل توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المتقدمين للمبادرة.

وأكدت ميرفت سيد، على أن المبادرة توفر رخصة نشاط مجانية مدتها خمس سنوات، كما ان الفائدة وصلت إلى 5% متناقصة لبعض المشروعات الصناعية والخدمية والزراعية، كما إنه يتم تمويل كافة المشروعات الجديدة أو القائمة بالفعل بغرض التوسع بشروط ميسرة، وتيسيراً على المواطنين يوجد 7 مقرات في جميع مراكز ومدن المحافظة، وان المبادرة تتعامل مع العديد من البنوك كبنك مصر والأهلي والزراعى المصرى والقاهرة والإسكندرية والإسكان والتعمير.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "مشروعك" يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذي صدرت لائحته التنفيذية، حيث أن مجالات المشروعات ضمن برنامج مشروعك شملت ما يلي:- (مزارع طيور - مواشي- أدوات كهربائية- اجهزة كهربائية – فلاتر – مبردات الهواء – بيع زيوت سيارات – أدوات منزلية - بقاله - ملابس – كوافير – مواد غذائية - مطاعم – مأكولات – حلوى من عجين – ورش – مغسله – بيع محمول - اكسسوارات – مستحضرات تجميل – منظفات وغيرها).