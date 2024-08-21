اعرف خطوات استخراج رخصة البناء بعد إلغاء العقد واختصار الإجراءات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

كشفت محافظة سوهاج، برئاسة اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ الإقليم وتنفيذا لتوجيها وزارة التنمية المحلية أن تم إختصار خطوات استخراج رخصة البناء إلى 8 خطوات بدلا من 15 خطوة وذلك تيسيرا على المواطنين.

حيث تم وضع تلك المعلومات فى أماكن واضحة بالوحدات المحلية المختلفة ومراكز التكنولوجية من اجل التيسير على المواطن وتقديم خدمات حكومية أفضل فى ظل رؤية مصر 2030 وفى ظل التحول الرقمى تعرف على الخطوات من خلال النقاط التالية: -

1 - إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء: -

- يقدم طلب للمركز التكنولوجى وتقديم صورة الرقم القومى وكروكى الموقع.

- يتم إعداد الرفع المساحى بعد سداد المواطن للرسوم الرفع المساحى وإجمالى مدة إنهاء الرفع 15 يوما.

- يتم إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة خلال 5 أيام.

- إجمالى المدة اللازمة لانهاء إجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع 20 يوما.

2 - إجراءات استخراج تراخيص البناء: -

- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمى له.

- مراجعة ملف الترخيص للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للإشتراطات فى 14 يوما.

- تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للكودات والإشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس.

- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية.

- سداد الرسوم واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة بعد يومان من السداد.

- تقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين فى الحالات التى تخضع لوثيقة التأمين.

- بذلك تكون إجمالى المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوما.