استشارى نفسى يوضح علامات الإصابة بمرض الفصام

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد محمود حمودة مدرس واستشارى الطب النفسى فى كلية الطب جامعة الأزهر إن الفصام هو اضطراب نفسى يؤثر على طريقة تفكير الشخص وسلوكه ومع العلاج، تتحسن معظم أعراض الفصام بشكل كبير.

وأوضح أن أعراض الفصام تشمل هلاوس سمعية وبصرية وتذوقية وهذا يعنى سماع أو رؤية أو تذوق أشياء غير موجودة فى الواقع، وهذا يختلف عن الوساوس الذى يعتبر اضطرابا فى التفكير، مضيفا أن المريض قد يسمع أصوات تشتمه أو تأمره بعمل تصرفات أو تعلق على تصرفاته وكل ذلك نتيجة خلل نواقل عصبية فى المخ.

وأشار إلى أن من أعراض الفصام أيضا صعوبة في التعبير عن الأفكار بوضوح والسلوك الغريب مثل: حركات جسدية غير عادية.

وأوضح أن هناك علامات أخرى على مرض الفصام تشمل فقدان التفاعل مع الآخرين والانعزال، صعوبة فى إظهار المشاعر وتسطح الملامح فلا يظهر على المريض الفرح أو الحزن وفقدان الدافع وعدم الرغبة في القيام بالأنشطة اليومية وصعوبة في التفكير وتقلبات المزاج الحادة والقلق.

وتابع أن مريض الفصام أيضا يكون لديه فقر فى الكلام ويكون غير مهتم بالنظافة الشخصية ولديه نوع من فقدان الشغف أو فقدان الاستمتاع بالحياة ومشاكل فى الذاكرة والانتباه وكذلك مشاكل فى النوم مثل الأرق أو النوم الزائد.

وأشار إلى أن أهل المريض إذا لاحظوا هذه الأعراض يجب أن يقنعوه للذهاب إلى الطبيب النفسى لبدء رحلة العلاج، حيث يتحسن المريض بشكل كبير بتناول الأدوية الموصوفة من الطبيب النفسى بعد التأكد من أعراضه.