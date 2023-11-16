أعراض الفصام البسيط.. أبرزها العزلة والقلق

كتبت مروة محمود الياس

أعراض الفصام البسيط كثيرة ومتعددة، ووفقا لتقرير نشر في موقع diamondrehabthailand فإن أنواع تشمل تلك المتعلقة بالفصام الوجدانى، والفصام المصحوب بحالة من جنون العظمة، فضلا عن الفصام غير المحدد، وفصام جامودى، وهى أنواع متخصصة ومتشعبة من هذا المرض الذى يصيب الإنسان وهو عبارة عن مرض يصيب العقل ويعانى المريض به من أعراض مرضية نفسية وعقلية خطيرة وكثيرة، كلا وفقا لنوعه.

أعراض الفصام البسيط

وأوضح التقرير أبرز أعراض الفصام البسيط، والتي تتمثل عند البعض فى إصابته بحالة من تكون الأوهام داخل عقله، والفصام البسيط في حد ذاته، فصام يربطه الكثيرون بحالة من الذهان، ويسمى في بعض الأحيان باسم متلازمة الذهان، ومن أسباب الإصابة بالذهان البسيط أن يكون الشخص لديه تاريخ جينى وراثى بالمرض، فضلا عن تعاطى المخدرات كحافز كبير لهذا المرض، فضلا عن اختلالات مختلفة في الدماغ، كذلك تعاطى مواد مثيرة للدماغ وتؤثر على حالة المريض.

وأبرز التقرير أهم أعراض الفصام البسيط، والتي تتمثل في القلق الشديد الذى يعانى منه صاحبه، إضافة إلى عدم القدرة على الحفاظ على ثباته في مجال عمله، فلا يمكن للمريض به المحافظة على عمله والاستمرار فيه، ويرغب المصاب به في العزلة التامة والوحدة يفضلها كثيرا، إضافة إلى وجود أعراض أخرى مميزه له منها عدم الشعور بمن حوله، اضطراب العاطفة لديه، اللامبالاه الشديدة، عدم التفاعل مع المجتمع بأى شكل من الأشكال.