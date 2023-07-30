دور الهرمونات فى تكوين حب الشباب وإجراءات العلاج

إيناس البنا

عادة ما يظهر حب الشباب، وهو مشكلة جلدية منتشرة، خلال المراحل الانتقالية للمراهقة وصغار البلوغ، بالإضافة إلى تأثيره التجميلي، يمكن أن يؤدي حب الشباب أيضًا إلى ظهور تحديات نفسية مثل تضاؤل الثقة بالنفس، والاكتئاب، والقلق، والعقبات في التفاعلات الاجتماعية.

على الرغم من ظهوره خارجيًا على الجلد، إلا أن السبب الجذري له يمكن أن يُعزى إلى الديناميكيات الهرمونية المعقدة التي تحدث داخل أجسامنا.



فيما يلى حسب موقع "onlymyhealth"، الدور المحوري الذي تلعبه الهرمونات في تطوير حب الشباب ويقدم رؤى شاملة حول خيارات العلاج. دور الهرمونات في تكوين حب الشباب "تطور حب الشباب يتأثر بالهرمونات، وخاصة الأندروجينات التي تشمل التستوستيرون. تعمل هذه الهرمونات على تحفيز الغدد الدهنية المسؤولة عن إنتاج الزهم لزيادة إنتاجها، بينما يساعد الزهم في الحفاظ على ترطيب الجلد ، يمكن أن يؤدي الإفراط في الإنتاج إلى انسداد المسام ، مما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا المسببة لحب الشباب. أيضًا ، يمكن أن يحدث حب الشباب الهرموني بسبب التقلبات الهرمونية التي تحدث أثناء الحيض والحالات المرضية، مثل متلازمة تكيس المبايض ( PCOS ) أو انقطاع الطمث. فهم حب الشباب الهرموني: أنواعه وأعراضه ​حب الشباب على الوجه هناك أنواع مختلفة من حب الشباب الهرموني ، منها:

حب الشباب ذو الرؤوس: الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء هي المظاهر المميزة لهذا النوع من حب الشباب. يتطور عندما يؤدي تراكم الزهم وخلايا الجلد الميتة إلى انسداد بصيلات الشعر

حب الشباب الالتهابي: يتميز حب الشباب الالتهابي بتطور بثور أو بثور حمراء ومنتفخة، تنشأ هذه الآفات بسبب استجابة الجسم الالتهابية الناتجة عن انسداد المسام.

حب الشباب الكيسي: من بين الاختلافات الأكثر حدة ، حب الشباب الكيسي ينطوي على تكوين أكياس كبيرة ، مؤلمة ، ملتهبة تقع تحت سطح الجلد، يمكن أن تترك هذه الآفات العميقة والمستمرة ندبات دائمة إذا لم يتم التعامل معها بشكل فعال.

أعراض حب الشباب الهرموني

بعض الأعراض الشائعة لحب الشباب الهرموني على النحو التالي:

زيادة الدهون: يمكن للتقلبات الهرمونية أن تحفز الغدد الدهنية على إفراز الدهون الزائدة ، مما يؤدي إلى بشرة دهنية.

ظهور حب الشباب حول الذقن والفك: يظهر حب الشباب الهرموني عادة في منطقة الوجه السفلي ، وتحديدًا الذقن والفك. ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا على الخدين والجبهة والظهر.



حب الشباب المستمر: يميل حب الشباب الهرموني إلى أن يكون أكثر ثباتًا وتكرارًا من أنواع حب الشباب الأخرى. قد تتفاقم الهروب خلال أوقات معينة من الدورة الشهرية.



الآفات المؤلمة والملتهبة: الآفات الالتهابية وحب الشباب الكيسي يمكن أن تكون مؤلمة عند اللمس ، حمراء ومنتفخة.

التندب: حب الشباب الهرموني الحاد، مثل حب الشباب الكيسي، أكثر عرضة لترك ندبات حب الشباب.

استراتيجيات فعالة لعلاج حب الشباب الهرموني

"علاج حب الشباب الهرموني يتطلب نهجًا شاملاً يعالج الاختلالات الهرمونية الكامنة التي تساهم في تطوره".

تأمل تعديلات نمط الحياة يمكن أن يساعد إجراء تعديلات في نمط الحياة في تنظيم مستويات الهرمونات ومعالجة المشكلات المتعلقة بحب الشباب، أحد الهرمونات المرتبطة بحب الشباب هو الكورتيزول المرتبط بالتوتر، من خلال تنفيذ تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل أو ممارسة الرياضة ، يمكن خفض مستويات الكورتيزول، يمكن أيضًا تسهيل تحقيق التوازن الهرموني من خلال اتباع نظام غذائي مغذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات وأحماض أوميجا 3 الدهنية. علاوة على ذلك ، فإن اتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة، مثل التنظيف اللطيف وتجنب منتجات انسداد المسام، يمكن أن يقلل بشكل فعال من حب الشباب الهرموني". العلاجات الموضعية كثيرًا ما تستخدم العلاجات الموضعية لمعالجة حب الشباب الهرموني، "المكونات الرئيسية مثل البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسيليك والريتينويدات معروفة بقدرتها على تقليل الالتهاب وتنظيف المسام المسدودة وتنظيم إفراز الدهون، يمكن تطبيق هذه العلاجات مباشرة على المناطق المصابة وتأتي في تركيبات مختلفة مثل المنظفات والكريمات والمواد الهلامية وعلاجات البقع. الأدوية عن طريق الفم



حبوب عن طريق الفم

يُنصح أحيانًا بالأدوية عن طريق الفم عندما لا تكون العلاجات الموضعية وحدها كافية لمعالجة حب الشباب الهرموني، يمكن أن تساعد موانع الحمل الهرمونية ، مثل حبوب منع الحمل ، في تنظيم مستويات الهرمونات والأندروجينات المحددة ، وبالتالي التخفيف من أعراض حب الشباب، تعمل الأدوية المضادة للأندروجين ، مثل سبيرونولاكتون ، عن طريق تثبيط تأثيرات الأندروجين ويمكن أن تكون فعالة في إدارة حب الشباب الهرموني. كما يمكن وصف المضادات الحيوية لتقليل الالتهاب والتحكم في نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب ".