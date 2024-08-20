اليوم السابع
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25 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:13 ص
25 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات معامل التنسيق - أرشيفية
محمد صبحى

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أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على الدليل الإرشادي الموجود على موقع التنسيق الإلكتروني والذي أعده مكتب التنسيق؛ لكي يتعرف الطلاب على خطوات تسجيل الرغبات والإرشادات العامة التي يجب اتباعها لتسجيل الرغبات بشكل صحيح.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني

 







تنسيق المرحلة الثانية

رابط موقع التنسيق

تسجيل الرغبات

كيفية تسجيل الرغبات

موقع التنسيق

موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الالكتروني 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

tansik digital gov eg

نتيجة الثانوية العامة موقع الوزارة

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

رغبات الثانوية العامة 2024

رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنسيق المرحلة الثانية 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

موقع تنسيق

وزارة التعليم العالي

كليه تربيه رياضيه تقبل من كام 2024

لينك تنسيق الثانوية العامة 2024



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