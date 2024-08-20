اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الثانية.. إقبال على معامل تنسيق جامعة القاهرة لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:50 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. إقبال على معامل تنسيق جامعة القاهرة لتسجيل الرغبات معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة
محمد صبحى

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شهدت معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك لتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكترونى.

وانطلقت  اليوم الثلاثاء، أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية لتسجيل الرغبات إلكترونيا وذلك وفقا للحد الأدنى المقرر من مكتب التنسيق وهو 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى بإجمالى عدد طلاب 286 ألف و969 طالب وطالبة، و230 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% بإجمالى عدد طلاب 66 ألف و969 طالب وطالبة، ليصبح إجمالى أعداد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 353057 ألف من طلاب الثانوية العامة.

ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى والذى يكون متاح على مدار الـ 24 ساعة على الموقع الإلكترونى للتنسيق https://tansik.digital.gov.eg

وأكد مكتب التنسيق على إتاحة تعديل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية طوال فترة أعمال المرحلة والتى من المقرر أن تنتهى يوم السبت 24 أغسطس الجارى، على أن يتم ترشيح الطلاب وفقا لآخر نسخة تم إدخالها على موقع التنسيق وحظفها بالنظام الإلكترونى.







تنسيق المرحلة الثانية

رابط موقع التنسيق الالكترونى

موقع التنسيق

تسجيل الرغبات

طلاب الثانوية العامة

الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية



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