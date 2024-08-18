تنسيق المرحلة الثانية.. أماكن خالية بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة العلمية

محمد صبحى ومحمود طه

أعلن مكتب التنسيق قائمة أماكن خالية بالكليات والمعاهد للشعبة العلمية بـ تنسيق المرحلة الثانية:

فيما تم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.