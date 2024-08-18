الرى: سوق العمل يستوعب أعدادا كبيرة من المهندسين الأكفاء بالسنوات المقبلة

كتبت آية دعبس

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى مؤتمر "التعليم الهندسى" الذى نظمته نقابة المهندسين بمقر النقابة اليوم الأحد الموافق ١٨ اغسطس ٢٠٢٤.

وفى كلمته بالمؤتمر.. أكد الدكتورهانى سويلم على اهتمام الدولة المصرية بجودة التعليم الهندسى والاهتمام بتخريج مهندسين على مستوى متميز يخدم سوق العمل فى مصر وخارجها، مشيدا بمجهودات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى مجال تطوير التعليم الهندسى، ومؤكدا على الدور الهام لنقابة المهندسين فى تعزيز كفاءة المهندسين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن ما شهدته منظومة الموارد المائية والري من أعمال تطوير خلال الفترة الماضية وما ستشهده مستقبلا يتطلب توفير مهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة وبما يحقق مستهدفات التطوير المنشودة، مشيرا لحرص الوزارة على تعيين مهندسين جدد من شباب الخريجين لزيادة أعداد المهندسين بالوزارة، وهو أمر حتمى للحفاظ على استمرار منظومة العمل بالوزارة على يد كوادر متميزة من المهندسين.

وأشار لوجود العديد من المجالات المتخصصة التى تتطلب وجود مهندسين أكفاء لمتابعتها وادارتها مثل أعمال تطوير منظومة تشغيل السد العالى، وأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية، وإجراءات التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه، وإدارة المياه الجوفية، والرى الحديث بتقنياته المختلفة، بالإضافة لمجال معالجة مياه الصرف الزراعى الذى شهد توسعا كبيرا فى الاعتماد عليه مؤخرا لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وتقنيات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والذى يعد أحد الأدوات الهامة التى يمكن الاعتماد عليها مستقبلا للتعامل مع تحديات المياه والغذاء، مشيرا إلى أن سوق العمل سيستوعب أعدادا كبيرة من المهندسين الأكفاء خلال السنوات القادمة للعمل فى هذه المجالات.

كما أكد الدكتور هانى سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى على استعداد للتعاون مع نقابة المهندسين لتدريب مهندسى الوزارة وخاصة الأجيال الجديدة منهم فى مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بأعمال الوزارة.