وزير الزراعة: صادرات المنتجات الطازجة تجاوزت 7.3 مليون طن العام الماضى

كتبت أسماء نصار

أكد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على أهمية التصدير لانه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير مشيرا أيضا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر مؤكدا ان صادرات مصر الزراعية المصنعة تحقق نجاحات بجانب صادرتنا الطازجة

أضاف فاروق خلال لقائه مع المصدرين والمستثمرين الزراعيين : جئت إليكم اليوم لكى استمع إلى اقتراحاتكم للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههكم مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام أي اقتراحات أو افكار جادة لمشروعات يكون فيها إضافة مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والربط بين البحث العلمي والمستثمرين لتحقيق رؤية موحدة تخدم القطاع الزراعي.

أوضح فاروق أن النجاح جماعي، مشيدا بجهود القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية والتي تجاوزت العام الماضى 7,3 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة.

أكد وزير الزراعة على ضرورة العمل على تحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي.

كما أكد وزير الزراعة أن جميع الباحثين في وزارة الزراعة هم علماء كل في مجاله طالما أنه يفيد البلد بعلمه كما أكد على دعمه للبحث العلمي وان مهمة وزارة الزراعة هم تهيئة المناخ سواء للباحثين أو للمستثمرين وكذلك دعم الفلاح المصري.

أضاف وزير الزراعة مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة بعد ان شيدت المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة ونحقق طفرة سوء على طريق سد الفجوة الغذائية أو تعزيز الصادرات الزراعية وجلب العملة الصعبة.