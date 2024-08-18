تعرف على أهم نصائح وزارة الزراعة لمزارعى الأعلاف الخضراء

كتبت ـ أسماء نصار

تلعب الأعلاف الخضراء دورًا هامًا في الزراعة والإنتاج الحيواني، حيث تعتبر مصدرًا هامًا للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها الحيوانات لنموها وإنتاجها بشكل صحي ومتوازن.

والأعلاف الخضراء هى النباتات الخضراء التي يتم استخدامها كأعلاف للحيوانات الأليفة والماشية، وتتنوع أنواعها بشكل كبير، حيث تشمل الأعشاب والنباتات المختلفة التي تستخدم في الزراعة والإنتاج الحيواني.

‫ أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية لمحاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر أغسطس .

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1-محاصيل العلف الصيفية: استمرار عملية الحش والتسميد والري في المساحات المخصصة للحش.

2- البرسيم الحجازي: يتم دراس البرسيم الحجازي للحصول على بذرة منه.

3- يتم الغربلة وإعداد التقاوي للفحص والاعتماد ونقلها مكان البيع المخصص لها.

4- يتم أخذ حشة من الحقول الغير مخصصة لإنتاج البذرة.