اليوم السابع
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وزارة التعليم: مجموع الثانوية العامة بعد الهيكلة 320 درجة فقط

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:38 ص
وزارة التعليم: مجموع الثانوية العامة بعد الهيكلة 320 درجة فقط وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن مجموع الثانوية العامة بعد الهيكلة أصبح 320 درجة بدلا من 410 درجات، موضحة أن الدرجات الكلية لمادة اللغة العربية 80 درجة لكل الشعبة و60 درجة لباقى المواد أيضا فى جميع الشعب باجمالى 5 مواد دراسية من ضمنهم مادة اللغة العربية.

ينشر "اليوم السابع" مقترح المواد الدراسية المقررة على طلاب الثانوية العامة بعد إعادة هيكلتها، وفق الشعب الثلاثة " أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" كالتالى:

شعبة علمى علوم يدرس الطلاب مواد:

ـ اللغة العربية من 80 درجة .
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ الأحياء من 60 درجة .
ـ الفيزياء من 60 درجة.
الكيمياء من 60 درجة.
ـ المجموع من 320 درجة.

مواد شعبة علمى رياضيات يدرس الطلاب:

ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة
ـ مادة الرياضيات 60 درجة.
ـ مادة الكيمياء 60 درجة.
ـ مادة الفيزياء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى سيكون من 320 درجة.
ـ مواد الشعبة الأدبية:

ـ اللغة العربية 80 درجة.
ـ اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.
ـ مادة التاريخ 60 درجة.
ـ مادة الجغرافيا 60 درجة.
ـ مادة الإحصاء 60 درجة.
ـ المجموع الكلى 320 درجة.
 







وزارة التربية والتعليم

مواد الثانوية العامة

مجموع الثانوية العامة

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