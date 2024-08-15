وزارة التعليم توضح المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرار وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوية العام، مشيرا إلي أنه يطبق نظام الدراسة والتقييم على طلاب الصفوف الأول، والثاني والثالث بالمرحلة الثانوية، اعتبارا من العام الدراسي /2024/2025، وفق الجدول الموضح، بعد لكل صف دراسي.

وأوضح القرار الوزاري، في المادة الثانية مواد الصف الأول الثانوي، وتشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلي: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، وعلوم متكاملة، والفلسفة والمنطق).



ثانيا: المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل (الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، التربية الدينية، والتربية الوطنية) .

ونصت المادة الثالثة: مواد الصف الثاني الثانوي، تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:

أولا: الشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والأحياء، و والكيمياء، والفيزياء ).

ثانيا: الشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، وعلم النفس، والرياضيات).

ثالثا: للشعبتين العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل : التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية والتربية الوطنية).

وتضمنت المادة الرابعة، مواد الصف الثالث الثانوي تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:

أولا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء ، والكيمياء ، والفيزياء).

ثانيا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء ).

ثالثا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ والجغرافيا، والإحصاء ).

رابعا: مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب، وتشمل التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية والتربية الوطنية).

كما نصت المادة الخامسة، علي الأنشطة التربوية لطلاب الصفين (الأول والثاني) من المرحلة الثانوية بشعبتيهما (العلمية والأدبية)، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، على ما يلي: التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل الصحافة والإذاعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة . - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات) ويختار منها الطالب نشاطا واحدا يمارسه، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي.

وشملت المادة السادسة: مواد التربية المهنية لطلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية بشعبتيهما العلمية والأدبية)، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية)، على ما يلي: (تكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات، ويختار منها

الطالب مادة واحدة يدرسها، ويمتحن فيها تحريريا وعمليا في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجتها للمجموع الكلي، أما طالب الصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، فيمتحن فيها عمليا، ولا تضاف درجتها للمجموع الكلي.