محافظ جنوب سيناء يحيل مشرفة النظافة بمركز طب أسرة حى المزينة بنويبع للتحقيق

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية بمدينة نويبع تفقد خلالها مستشفي نويبع المركزي ومركز طب الأسرة المزينة.

قرر المحافظ خلال الجولة إحالة مشرفة النظافة بمركز طب أسرة حي المزينة للتحقيق لادعائها الحضور في مواعيد العمل الرسمية في الثامنة صباحًا وتبين وصولها المركز متأخرة، كما انتقد تعاقد إحدى شركات صيانة المركز بمبلغ 376 ألف جنيه رغم عدم تكليف مشرف صيانة منهم بمتابعة أعمال الصيانة الدورية علي الرغم من حصول مركز طب أسرة المزينة للمركز الأول في إرضاء المرضى والمنتفعين

وقرر المحافظ منع استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل لعدم إعاقة العمل وتحقيق أعلى درجات الجودة المقدمة للمرضى.

ثم تفقد المحافظ خلال جولته، مشروع تطوير مستشفى نويبع المركزي تحت الإنشاء، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال لافتتاحها.

وطالب من مدير الصحة إعداد خطة تشغيل المستشفى تجريبيا بكامل طاقتها كما انتقد المحافظ صغر مدخل المستشفى ما قد يعيق حركة دخول المرضى وخروجهم