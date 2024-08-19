محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل مدينة طابا وسانت كاترين

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمشايخ وعواقل مدينة طابا، في إطار حصرالمطالب والتحديات على أرض الواقع بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ، إلى التحديات التي يعاني منها المواطنين والذي تمثلت في العجز الشديد في المعلمين داخل المدارس والإجراءات الروتينية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير فرص عمل.

وقال المحافظ، إنه حريص على لقاء المواطنين بشكل دوري، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين من كافة المدن للاستماع إلى مطالبهم التي تعد حق مشروع طالما في حدود القانون.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مكونة من 9 من ممثلي القبائل البدوية بكل مدينة، ليقوموا بحصر المشاكل والتحديات التي تواجههم وطرح الحلول المناسبة لهم، ليقوم المحافظ بدوره بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتلبية هذه المطالب، لافتا إلى أن هذه اللجنة تتضمن ، معاون المحافظ لشئون البدو، وإثنين من موظفى المحافظة، على ان يكون عملها تحديد وحصر مشاكل كل مدينة ووضع آليات الحلول المناسبة لطبيعة كل مدينة.

وأكد المحافظ، أنه يسعى للتواصل مع كافة الجهات المعنية للنهوض بقطاع التعليم، من خلال توفير معلمين بالحصة، وتوفير سكن إداري للمعلمين المغتربين من المدن الأخرى.

وأوضح أنه يسعى إلى توفير فرص عمل لكافة أبناء المحافظة خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية، من خلال المجالات التي ببدعون فيها مثل المشغولات البدوية، مؤكدا على دعمه لأي باب رزق لأبناء المحافظة، عن طريق اختيار أحد التجمعات البدوية بمدينة طابا ليكون نموذجا منتجا ويتم دعمه ليكون مثالا يحتذى به.

كما التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمشايخ وعواقل مدينة سانت كاترين بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وذلك على هامش جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

واستمع المحافظ، إلى التحديات التي يعاني منها قاطني التجمعات البدوية ، وقال المحافظ إنه حريص على لقاء المشايخ والعواقل بمدن المحافظة، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين من كافة المدن للاستماع إلى مطالبهم التي تعد حق مشروع طالما في حدود القانون ، وخلال اللقاء طالب الحضور بإنشاء دار مناسبات بالمدينة لإقامة المناسبات الخاصه بها .

وأكد المحافظ، أنه سيجري التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلات التعليم، من خلال توفير معلمين بالحصة، وتوفير سكن إداري للمعلمين المغتربين من المدن الأخرى، إضافة إلى تعيين عدد من أبناء المدينة ضمن المسابقة التي أعلنت عنها المحافظة للعمل في التربية والتعليم طبقا لمؤهلاتهم الدراسية.

وفي مجال الصحة، أكد المحافظ أنه جرى إطلاق سيارات السجل المدني المتنقلة للتجول داخل الوديان والقرى والتجمعات البدوية، لتسهيل استخراج المستندات الخاصة بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل على مدار شهر كامل، معلنا مد المهلة لمدة أسبوع لأهالي سانت كاترين،

وأضاف أنه جاري وضع مخطط لفتح طرق رحلات السفاري بالوديان، وذلك بما يتناسب مع مشروع التجلي الأعظم، وبما لا يتعارض مع خطوط تنظيم المدينة، كون 80% من أبناء قبيلة الجبالية بالمدينة يعملون بالقطاع السياحي، ويعد الدخل الرئيسى لهم.

وأشار الي أنه جاري تحديد موقع لإقامة عدد من البازارات لتسويق المنتجات اليدوية التي يبرع فيها أبناء مدينة سانت كاترين بواقع 10 بازارات على الأقل، إضافة إلى أنه جرى تخصيص موقع بقطاع خليج نعمة بشرم الشيخ لهذا الغرض، مؤكدا إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين وبحث. إقامة مكان مماثل بكاترين وتشجيع العمل الحر و إقامة المشروعات الصغيرة ، خاصة المنتجات اليدوية التراثية التي تعمل على إحياء التراث، و يقبل عليها السائحين من مختلف جنسيات العالم، مما يسهم في تحسين دخل المواطنين، وزيادة الدخل الأجنبي للدولة.

ولفت المحافظ لقرار باختيار ممثل من كل القبائل البدوية واحد من كل مدينة بعد التوافق عليه من القبائل ليكون ضمن لجنة تقوم يحصر المطالب والتحديات وتحديد الأولويات والمقترحات وسبل تحقيق تلك المطالب..

وقي ختام اللقاء تقدم مشايخ وعواقل المدينة بالشكر للرئيس السيسي لرعايته واهتمامه بهم، كما قدموا الشكر للمحافظ لحرصه علي لقائهم والاستماع لمشكلاتهم.

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء زيارته الأولى لدير سانت كاترين وذلك على هامش الجولة التفقدية التي قام بها بمدينة سانت كاترين لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع التجلي الأعظم استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى به

وكان في استقبال المحافظ كبار الرهبان بالدير الذين رحبوا بالزيارة الأولى للمحافظ ، واستمع إلى مطالب واحتياجات رهبان الدير مؤكدا على تعاونه معهم والحرص على تلبية مطالبهم وتقديم كافة نواحي الدعم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.