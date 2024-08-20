كرم جبر: على استعداد لإصدار كود ينظم ظهور الضيوف بالبرامج الحوارية

كتبت ندى سليم

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك إشكالية في غاية الأهمية، تكمن في ظهور بعض الشخصيات على الهواء بزعم أنهم متخصصين في القطاعات المختلفة الهامة كالطبية أو القانونية دون التأكد من هويتهم، مما يؤدى الى نشر أراء غير علمية تسهم في تضليل المشاهد، متسائلا:" لماذا تسمح القنوات باستضافة هؤلاء الشخصيات دون التأكد من هويتهم ومؤهلهم العلمي للحديث في القضايا الشائكة وإبداء ارائهم التي تؤثر في الرأى العام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال جلسة العمل الأولى الخاصة بمبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، بمقر المجلس بماسبيرو، اليوم الثلاثاء، أننا على استعداد على إصدار كود لضبط ظهور غير المتخصصين في الشؤون الطبية والدينية والقانونية، وملاحقة كل من يخالف ذلك، من أجل ضبط المشهد الإعلامي، لكن لا بد من توافق أصحاب القنوات على هذه المبادئ والعمل سويا على تنفيذها، لافتًا إلى أن هناك كيانات وطنية هامة تتولى مهمة كبرى وهى تدريب الإعلاميين والتى تأتي في مقدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأكاديمية الوطنية للتدريب.