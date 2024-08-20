الأعلى للإعلام يعقد اليوم جلسته الأولى لمبادرة التنظيم الذاتى للإعلام الرياضى

كتب ـ محمد السيد الشاذلى

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، جلسة العمل الأولى الخاصة بمبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، بمقر المجلس بماسبيرو، وذلك بحضور المختصين والمؤسسات المعنية بالعمل الإعلامي في مصر.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الأولى قضية ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية، والبرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، والأنشطة الإعلانية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد من قبل أنه تلاحظ له تكرار وقوع عدد من المخالفات المهنية في أنماط الأداء الإعلامي المصري مؤخرًا، بشكل أساء إلى منظومة الإعلام، وأنه انطلاقًا من مسئولية المجلس، وتفعيلاً لاختصاصاته، المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018، وعلى الأخص ما يتعلق بمسئوليته عن إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي، وفي هذا الصدد عقد اجتماع تشاوري بمقر المجلس حضره الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والخبير الإعلامي د. ياسر عبدالعزيز.

وارتأى المجلس أن يدعو أطراف صناعة الإعلام في مصر لمناقشة تطورات الصناعة، ومحاولة التوافق على حلول مهنية للحد من التجاوزات والانتهاكات، وإيجاد السبل اللازمة لتطوير الصناعة وفق المعايير المهنية.

