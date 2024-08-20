فيتامين ينظم الدورة الشهرية ويقلل نزيفها

كتبت مروة محمود الياس

الدورة الشهرية المنتظمة الصحية من أهم علامات الصحة الإنجابية والخصوبة لدى السيدات والفتيات، لابد من التمتع بدورة شهرية صحية لاتزان الهرمونات والوقاية من المشكلات التى تصيب المرأة وتضر بصحتها الإنجابية.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث شوتس الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض فإن هناك بعض الفيتامينات التى تعزز من الدورة الشهرية وانتظامها وتحسين كمياتها دون أن تكون غزيرة أو قليلة، ومحاولة تقليل حدة نزيف الحيض الذى يصيب الكثير من السيدات.

بعض الأسباب تقف وراء النزيف الذى يصيب السيدات أثناء الدورة الشهرية والتى من بينها اضطرابات التوازن الهرموني، فضلا عن مشكلات الرحم المختلفة وكذلك مشكلات بطانة الرحم وكلها مشكلات يمكن علاجها ببعض الفيتامينات والأنظمة الغذائية والرياضية الصحية.

وتابع التقرير أن حمض الفوليك هو أحد أهم الفيتامينات والأحماض التي تعزز من صحة الدورة الشهرية عند السيدات لأنه يقلل من فقر الدم وبالتالي يساعد على حسين أعراض الدورة الشهرية وتقليل غزارتها فضلا عن أنه يقلل حدة النزيف، كما أن حمض الفوليك يعزز من فرص الحمل الصحية وتنظيم الدورة الشهرية.

فيما قالت الدكتورة يسرية محمد استشارية النساء والتوليد قصر العينى إن حمض الفوليك أحد أهم الأحماض التى تعزز من الصحة الإنجابية وخصوبة المرأة بشكل عام، وتعزز من تنظيم الدورة الشهرية لديها ولدى الفتيات الصغار أيضا، لذا وجب استخدامه منذ سن مبكرة وفقا لرؤية الطبيب المختص، فهو يعزز من موازنة الهرمونات النسوية، وهرمون الاستروجين أحد أهم الهرمونات التي تعزز الصحة الإنجابية للمرأة وتعزز من التبويض أيضا، كما أنه يقلل حدة الضعف العام للمرأة ويعزز من خصوبتها مبكرا، خاصة إذا تم الاهتمام بتناولهم مبكرا وفي سن مبكرة وفقا لرؤية الطبيب المختص.

وتابعت أنه لابد من استشارة المختص في جرعة حمض الفوليك المؤثرة والسليمة دون إفراط أو تفريط للفتيات والسيدات أيضا في جميع مراحل العمر، لأنه يعمل على توازن دورة التبويض بشكل عام ودورة هرمون الاستروجين، كما أنه يعزز وظائف الغدد، وبالتالي تصبح الصحة الإنجابية وأيضا حالة الرحم والمبايض أفضل بكثير، وهذا الحمض أحد أهم الأحماض الآمنة التي يمكن استخدامها، وبالتالي لا ضرر منها إذا تم استخدامها بجرعتها المثالية لأنه أحد أهم المكملات الغذائية الصحية.

يفضل استخدامه أيضا أثناء الحمل فهو يعزز أعصاب ونمو الجنين ومن قوة الأم وتدعيم مناعتها بشكل كبير.