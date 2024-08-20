صرف قروض مشروعات شباب الخريجين بإجمالى 127.4 مليون جنيه بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 189من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يوليو 2024، وذلك بإجمالى 700 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال اللواء مرزوق، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 26 شابا وفتاة ( 12 من الذكور- 14من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، مضيفا أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 127.4مليون جنيه استفاد منها 13427 شابا وفتاة، منهم ( 6374 ذكور - 7053 إناث) جاءت موافقة وتصريحات اللواء مرزوق بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وشدد اللواء مرزوق على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع علي العمل الحر.