رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": نحتاج لضبط البرامج الحوارية والرياضية

كتبت ندى سليم _ تصوير كريم عبد العزيز

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن جلسة العمل الأولى الخاصة بمبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، ناقشت قرابة 5 محاور رئيسية؛ والتي تشمل إعادة ضبط البرامج الحوارية، والبرامج الرياضية، لافتًا إلى أن الإعلام المصري الفترة الأخيرة حقق نجاحات كبيرة في المنطقة العربية، وأصبح له كوادر إعلامية كبيرة، تستعين بها القنوات في دول مختلفة، لإنشاء مدن إعلامية، قادرة على تحقيق نجاحات كبرى.

وأوضح "جبر"، خلال المؤتمر الصحفي على هامش جلسة العمل الأولي بمبادرة التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي، اليوم الثلاثاء، أن المناقشات تناولت أيضا إشكالية هامة حول خطورة مواقع التواصل الاجتماعي التى باتت تُشكل ضغوطًا كبيرةً على الإعلام، كما ناقش الاجتماع العلاقة بين كليات الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة، وكيفية حصول كل قناة على نصيب عادل من الإعلانات.

وأكد "جبر" أن هذه الجلسة ستكون البداية، لافتًا إلى أن الإعلام المصري في السنوات القادمة سيواجه تحديات كبيرة وصعبة، يجب الاستعداد لها، ووضع حلول لمنافسة السوشيال ميديا، والذكاء الاصطناعي، وبحث تأهيل الكوادر القادمة.



وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنه سيتم عقد جلسات متخصصة على مدى أيام قادمة، لبحث تطوير البرامج الحوارية وفقًا للمعايير الدولية.