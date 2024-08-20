جهاز حماية المستهلك يحذر من التعامل مع الكيانات المجهولة خلال شراء المنتجات

كتب مدحت وهبة

جدد جهاز حماية المستهلك المناشدة للمواطنين من عدم التعامل مع الكيانات المجهولة و المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة خلال عمليات الشراء ، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، ويهيب الجهاز بالتجار والموردين الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وان يتم التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية.

وكان جهاز حماية المستهلك قد أشار الى البيانات المطلوبة فى حال تقديم شكاوى من خلال الخط الساخن "19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية "فيس بوك" على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى وفي حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تتضمن المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهي "إيصال الصيانة وذلك إن وجد".