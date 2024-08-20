اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 07:30 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب لتسجيل الرغبات معامل التنسيق
كتب ــ محمد صبحى

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تبدأ اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.

وتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

وكان  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أعلن عن وجود أماكن شاغرة لـ طلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبى فى كليات التربية تعليم ابتدائى والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والاداب والتربية  النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة .

‎كما أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.







تنسيق المرحلة الثانية

موعد تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

اخبار مصر

رابط موقع التنسيق الإلكترونى

رابط ادخال الرغبات

تسجيل الرغبات

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق



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