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و56.9% أدبى..

تنسيق المرحلة الثانية.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 64.63 % علمى

الإثنين، 19 أغسطس 2024 08:48 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 64.63 % علمى موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تبدأ غدا الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات تبدأ الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم ل 286 ألف و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألف و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.

وكان  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أعلن عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبى فى كليات التربية تعليم ابتدائى والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والاداب والتربية  النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة .

‎وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.







تنسيق المرحلة الثانية

موعد تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

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